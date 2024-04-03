حزب الدعوة ينفي وجود صفحات محسوبة على أمينه العام ودولة القانون تسيء للمراجع العظام

2024-04-03 03:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفى حزب الدعوة الإسلامية، وجود صفحات محسوبة على الامين العام نوري المالكي تسيء للمراجع العظام.وذكر الحزب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "انتشرت في الآونة الاخيرة اوراق ورسائل صفراء تدعي انها صفحات محسوبة على الامين العام نوري المالكي، او محسوبة على اعلام دولة القانون وانها تسيء للمراجع العظام، والحقيقة انه لا وجود لاي صفحات متبناة من قبل الامين العام المالكي او دولة القانون تنشر مثل هذه الاساءات "، مؤكدا أن "ما ينشر في هذا الاطار لا يتعدى كونها ادعاءات وتزييفات تريد ان توقع الفتنة بين الاخوة."وأضاف، "اننا نبين بوضوح ان جميع صفحاتنا ومنصاتنا ومواقعنا الاعلامية ومراكزنا الخبرية ملتزمة بالخلق الصحفي وقوانين النشر وليس من نهجنا الحركي ان نسيء لاحد او ننشر ما يدعو الى البغضاء والعداء".وأشار إلى ان "موقفنا ثابت وشرعي وتاريخي متواصل من مراجعنا العظام جميعا ولا سيما المرجعين الكبيرين القائدين الصدرين الشهيدين - رضوان الله تعالى عليهما - فهما ايقونتا في العلم والجهاد والتضحية والشهادة في سبيل الله تعالى وفي الدفاع عن عقيدة الامة وتحريرها من القبضة البعثية الدكتاتورية".وتابع: "نحن واثقون ان هذه الاوراق الصفراء المغرضة - ومهما حاول اصحابها استخدام بعض المسميات - لا تخفي الهدف منها عبر دس السم بالعسل . والجميع يعلم اننا نتمسك بالدعوة الى الحوار بغية اعادة توحيد الصف ولم الشمل مجددا، وان ذلك مما يغيض الأعداء والخصوم والمنافسين، فيتم إذكاء نار الفتنة بأسماء وهمية وادعاءات كاذبة، وعلى الرغم من ان تلك المحاولات البائسة لن تحقق أهدافها لثقتنا بوعي شعبنا العزيز لها وللجهات التي تقف وراءها، ولكنا لا أردنا من هذا التوضيح ان نقطع الطريق على من يعتاش على هذه التجارة الخاسرة، ويريد الاصطياد في المياه العكرة والآسنة، ونحن ماضون في طريقنا ونهجنا القويم وان ذلك لن يؤثر على مسيرتنا وعلاقتنا بأمتنا".