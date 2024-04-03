تشافي مرشح لقيادة مشروع ناد تاريخي

2024-04-03 07:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، عن سعي أياكس أمستردام الهولندي، للتعاقد مع تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، خلال الموسم المقبل.وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أياكس بعيد عن المنافسة على لقب الدوري الهولندي، ولا يتواجد في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، ولذلك قرر وضع تشافي ضمن قائمة المرشحين لقيادته في الموسم الجديد.وأشار التقرير، إلى أن جون فانت شيب المدرب الحالي لأياكس أعلن أنه سيرحل بنهاية الموسم الحالي.وأضافت الصحيفة: "يقدر نادي أياكس تجربة تشافي كلاعب سابق، وتعامله الجيد مع اللاعبين الشباب كمدرب لبرشلونة، حيث يملك النادي الهولندي قائمة مهمة من اللاعبين الشباب ووجود تشافي سيساعدهم على التطور، بجانب تكتيكه ببدء اللعب من الخلف والاستحواذ على الكرة".وأفادت الصحيفة، أن استمرار تشافي في برشلونة ليس مستبعدا، وأنه قد يغير رأيه خاصة إذا أطاح بباريس سان جيرمان من ربع نهائي دوري الأبطال، وتحسن الوضع الاقتصادي للبارسا في الصيف.