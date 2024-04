الموارد المائية في ذي قار تنفذ حملة لإزالة التجاوزات في الغراف

2024-04-03 08:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قالت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار أن كوادرها في قضاء الغراف وبالتعاون مع القوات الأمنية، نفذت حملة لإزالة التجاوزات على جانبي شط الكسر في قضاء الغراف. وذكرت المديرية في بيان لها تابعته شبكة أخبار الناصرية أن الحملة شملت رفع مضخات غير مجازة، متجاوزة على الحصص...

