بايرن ميونخ يستقر على خليفة نوير

2024-04-03 08:54:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأفاد تقرير صحفي ألماني، بأن بايرن ميونخ بدأ يخطط لمرحلة ما بعد حارسه العملاق مانويل نوير.وجدد نوير عقده مع بايرن ميونخ حتى صيف 2025، ولا توجد مؤشرات حول مستقبله بعد تلك الفترة.وبحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن بايرن بدأ يبحث عن حارس جديد، تحسبا لقرار نوير (38 عاما) بالاعتزال بعد انتهاء عقده في صيف 2025.ويعد الألماني ألكسندر نوبل، حارس مرمى بايرن المعار إلى شتوتجارت، هو الأقرب لخلافة نوير.وأشارت إلى أن مسؤولي كرة القدم في بايرن كريستوف فرويند وماكس إيبرل على اتصال بالحارس، وهناك ثقة في قدرته على خلافة نوير.وأضافت أن خطة بايرن هي تقديم عقد جديد لنوبل لمدة 4-5 سنوات وإعارته مرة أخرى إلى شتوتجارت لمدة عام على الأقل، لحين نهاية عقد نوير.ويقدم نوبل مستويات رائعة للغاية مع شتوتجارت، وعبر اللاعب في أكثر من مناسبة عن رغبته في البقاء معارا لموسم إضافي بالفعل.