2024-04-03 08:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت القوات الأمنية، يووم الأربعاء، إلقاء القبض على 61 متهماً بقضايا مختلفة، في محافظات بغداد وواسط وكربلاء، أكثر من نصف عددهم أولاد عمومة دخلوا بنزاع عائلي مسلح دون وقوع إصابات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً عن وجود نزاع عشائري في منطقة (فريحة) في محافظة كربلاء".

وبينت أن "ما جرى هو مشاجرة بين أولاد عمومة دون وقوع إصابات، إذ شرعت القوات الامنية في المحافظة بالتدخل وألقت القبض على (33) متهماً من طرفي المشاجرة، وضبطت أسلحة بحوزتهم".

من جانبها أعلنت الشرطة الاتحادية عن إلقاء القبض على 28 متهماً بقضايا قانونية مُختلفة في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وقالت الاتحادية في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "ضمن سلسلة العمليات الأمنية التي تنفذها قوات الشرطة الاتحادية في إطار جهودها الحثيثة لملاحقة العناصر الإجرامية، تمكّنت قطعات الفرقة الأولى بإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على 28 متهماً بمواد قانونية مختلفة".

وأضافت أن المواد القانونية تَنوّعتْ بين (مخدرات، خطف، تزوير، مشاجرة، سرقة، تجاوز على ممتلكات عامة، تهريب، حيازة سلاح غير مرخص)"، مشيرة إلى أن المتهمين كانوا من مناطق (التويثة، النهروان، قرية 10، الزعفرانية، الكرادة، جسر ديالى، بسماية، البتاوين، البوثيلة، ناحية الوحدة، التأميم) ببغداد، وفي منطقة (الدبوني) بمحافظة واسط".

وأشارت إلى أنه "تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".