التخطيط: ارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال شهر شباط الماضي

2024-04-03 09:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، عن تسجيل ارتفاع طفيف في معدل التضخم الشهري خلال شهر شباط الماضي.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رصدت ارتفاعا بمعدل التضخم خلال شهر شباط الماضي بنسبة (0.3٪؜)، مقارنة مع شهر كانون الثاني، الذي سجل ارتفاعا بنسبة (0.4٪؜)، بالمقارنة مع الشهر الاخير من السنة الماضية 2023".

واضاف ان "معدل التضخم السنوي، سجل هو الاخر ارتفاعا، بنسبة (0.6٪؜) خلال شهر شباط الماضي، بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2023، وكان معدل التضخم السنوي خلال شهر كانون الثاني الماضي قد شهد ارتفاعا بنسبة (0.4٪؜) بالمقارنة مع نظيره من العام المنصرم".