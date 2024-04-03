البنك المركزي العراقي يكشف انخفاض نسبة القروض المتعثرة

2024-04-03 09:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان.

وقالت دائرة الإحصاء والأبحاث، في بيان اليوم، إن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان النقدي شهدت انخفاضاً حيث وصلت نسبتها إلى (6.3%) خلال عام 2023، مقارنة في عام 2022 البالغة (7.2%)، بينما في عام 2021 سجلت (8.8%) أما في عام 2020 بلغت (8.9%).

وأضافت الدائرة، أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الودائع لسنة 2023 سجلت نسبةً قدرها (3.2%) مقارنة مع الأعوام الثلاثة الأخيرة إذ سجلت في 2022 (3.4%)، بينما وصلت في عام 2021 الى (4.9%) بينما كانت (5.2%) في عام 2020.

ويؤكد البنك المركزي العراقي، على أن هذه النسبة تعد مؤشراً على كفاءة القطاع المصرفي العراقي في سعيه لتطوير منتجاته واتباع وسائل جديدة وأنظمة متطورة في منح الائتمان وتقليل مخاطر التعثر طبقاً للسياقات المتّبَعة عالمياً.