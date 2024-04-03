ارتفاع "طفيف" في معدل التضخم بالعراق

2024-04-03 09:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع طفيف في معدل التضخم الشهري خلال شهر شباط الماضي، بالمقارنة مع شهر كانون الثاني الذي سبقه.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان اليوم، ان هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رصدت ارتفاعا بمعدل التضخم خلال شهر شباط الماضي بنسبة (0.3٪؜)، مقارنة مع شهر كانون الثاني، الذي سجل ارتفاعا بنسبة (0.4٪؜)، بالمقارنة مع الشهر الأخير من السنة الماضية 2023.

وأشار إلى أن معدل التضخم السنوي، سجل هو الآخر ارتفاعا، بنسبة (0.6٪؜) خلال شهر شباط الماضي، بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2023.

وكان معدل التضخم السنوي خلال شهر كانون الثاني الماضي قد شهد ارتفاعا بنسبة (0.4٪؜) بالمقارنة مع نظيره من العام المنصرم، وفقا للهنداوي.