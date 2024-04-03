2024-04-03 09:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، بإلقاء القبض على مراهقين اثنين برفقتهما "فتاة" اغتصباها تحت التهديد بـ"قامة" شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن " قوة امنية وخلال تنفيذ واجب ضمن الشارع الخدمي في منطقة بغداد الجديدة من جهة شارع القناة، تمكنت من القاء القبض على شخصين احدهم تولد 2007 والثاني تولد 2010 يستقلون دراجة نوع تكتك، ومعهم بنت حدث تولد 2009".

واشار الى أن "المراهقين اقدما على اغتصاب الفتاة بعد تهديدها باستخدام آله حادة (قامة)".