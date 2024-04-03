2024-04-03 09:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، القبض على 28 متهماً بقضايا قانونية مُختلفة في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم، انه "ضمن سلسلة العمليات الأمنية التي تنفذها قوات الشرطة الاتحادية في إطار جهودها الحثيثة لملاحقة العناصر الإجرامية، تمكّنت قطعات الفرقة الأولى بإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على 28 متهماً بمواد قانونية تَنوّعتْ بين (مخدرات ، خطف ، تزوير ، مشاجرة ، سرقة ، تجاوز على ممتلكات عامة ، تهريب ، حيازة سلاح غير مرخص) في مناطق (التويثة ، النهروان ، قرية 10، الزعفرانية ، الكرادة ، جسر ديالى ، بسماية ، البتاوين ، البوثيلة ، ناحية الوحدة ، التأميم) ببغداد ، وفي منطقة (الدبوني) بمحافظة واسط".

وأضاف البيان، انه "تم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".



