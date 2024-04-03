قوة أمنية تعتقل مراهقين اثنين تناوبا على اغتصاب فتاة تحت تهديد السلاح في بغداد

2024-04-03 10:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على مراهقين اثنين أقدما على اغتصاب فتاة "حدث" تحت تهديد السلاح الأبيض وذلك في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة امنية وخلال تنفيذ واجب ضمن الشارع الخدمي في "بغداد الجديدة" من جهة شارع "القناة" تمكنت من إلقاء القبض على شخصين أحدهما مواليد العام 2007، والثاني مواليد العام 2010 يستقلان دراجة نارية نوع "تُك تُك"، ومعهما فتاة "حدث" مواليد العام 2009.

وأضاف المصدر، أن هذين الشخصين أقدما على أغتصاب الفتاة بعد تهديدها مستخدمين آلة حادة ما تُعرف محلياً بـ"القامة" خنجر كبير.