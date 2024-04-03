2024-04-03 10:00:09 - المصدر: منصة إيشان

تستعد أمانة بغداد لتنفيذ أكبر خط ستراتيجي ناقل لمياه الصرف الصحي في العاصمة، كبديل لخط قناة الشرطة، بعد إبرامها عقدا مع شركتين إيطاليتين لإعداد التصاميم. وقال مدير دائرة المجاري في الأمانة محمود عزيز لجريدة “الصباح”، إن الخط الجديد سيكون بطول 50 كيلومترا وبعمق 30 مترا، بعد إبرام عقدين مع شركتي ( STECI) و(SGi) الإيطاليتين […]

ظهرت المقالة بديل لقناة الشرطة.. استعداد لتنفيذ أكبر خط لنقل مياه الصرف الصحي في بغداد أولاً على Eishan.