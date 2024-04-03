2024-04-03 10:00:09 - المصدر: منصة إيشان

واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الأربعاء، إذ أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، وتصاعد التوتر الجيوسياسي، إلى إثارة مخاوف المستثمرين بشأن شح الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم يونيو، 20 سنتا، بما يعادل 0.22 بالمئة، إلى 89.12 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم […]

ظهرت المقالة أسعار النفط ترتفع بسبب مخاوف المستثمرين من شح الإمدادات أولاً على Eishan.