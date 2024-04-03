2024-04-03 10:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، استعدادِ العراق، والعاصمة بغداد ، لاستضافةِ الاجتماعات العربية والقارية، وتنظيم البطولات العربية والآسيويّة، جاء ذلك خلال استقباله الأمين العام للاتحاد العربي لكرة اليد السعودي فاخر غاشي بمكتبه الخاص.وقال مفتن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العراق والعاصمة بغداد تحديداً على استعداد لاستضافةِ الاجتماعات العربية والقارية، وتنظيم البطولات العربية والآسيويّة لا سيما بعد النجاحات الأخيرة التي سجلتها الرياضة العراقية على صعيد تنظيم البطولات والتجمعات في ظل وجود الأمن والاستقرار الذي تنعم به العاصمة بغداد ومختلف محافظات العراق ".واستمع مفتن لحديث الأمين العام للاتحاد العربي لكرة اليد فاخر غاشي، الذي تمحور حول احتضان العراق للبطولة العربية التي ستحتضنها العاصمة بغداد خلال شهر تموز من العام الحالي، وكذلك اجتماع الجمعية العمومية للاتحادِ العربي لكرة اليد الذي سيعقد في بغداد أيضاً في شهر أيار المقبل بمشاركة 21 دولة.