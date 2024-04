جامعة ذي قار: توزيع سلات غذائية رمضانية على طلبة الاقسام الداخلية

2024-04-03 10:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال مدير قسم شؤون الاقسام الداخلية في جامعة ذي قار أن الجامعة نفذت حملة لتوزيع السلات الغذائية الرمضانية على طلبة الاقسام الداخلية للجامعة برعاية وإشراف مباشر من رئيس جامعة ذي قار الدكتور يحيى رضا عباس. وأوضح الدكتور وهيب في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن الحملة...

