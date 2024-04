ذي قار تباشر بحملة ازالة تجاوزات ابراج الانترنت على الاعمدة الكهربائية

2024-04-03 10:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال مدير توزيع كهرباء ذي قار ان المديرية باشرت بحملة لازالة التجاوزات الحاصلة من قبل اصحاب ابراج الانترنت مستخدمين فيها الاعمدة الكهربائية بعدد من مناطق المدينة.وذكر عبد المجيد علاء في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان ملاكات شعبة مركز صيانة النور التابعة لقطاع الجزيرة باشرت بالحملة في منطقة...

