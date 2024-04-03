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اسعار الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في بورصة الناصرية اليوم الاربعاء

اسعار الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في بورصة الناصرية اليوم الاربعاء
اسعار الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في بورصة الناصرية اليوم الاربعاء
2024-04-03 10:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في بورصة الناصرية ليوم الاربعاء المصادف 3 نيسان للعام 2024 سعر الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي . السعر الرسمي المقر في المصارف والمنافذ الرسمية الحكومية والبنك المركزي...

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