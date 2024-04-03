اسعار الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في بورصة الناصرية اليوم الاربعاء

2024-04-03 10:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في بورصة الناصرية ليوم الاربعاء المصادف 3 نيسان للعام 2024 سعر الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي . السعر الرسمي المقر في المصارف والمنافذ الرسمية الحكومية والبنك المركزي...

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