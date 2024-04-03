بحضور وزير التربية.. مجلس البصرة يعقد اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة حادثة "الهارثة"

2024-04-03 10:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشف نائب رئيس مجلس البصرة اسامة السعد، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، عن عقد المجلس جلسة طارئة اليوم لمناقشة تداعيات حادث الدهس في منطقة الهارثة شمال المحافظة.

وقال السعد في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "مجلس محافظة البصرة سيعقد بعد ظهر اليوم جلسة طارئة اليوم لمناقشة تداعيات حادث الدهس في الهارثة"، مبينا ان "الجلسة سيحضرها محافظ البصرة ووزير التربية الذي سيصل المحافظة اليوم".

وأضاف السعد، ان "هناك من يطالب بجسور المشاة للعبور وهناك جسور أنشأت في عدد من المناطق لم يتم استخدامها من المواطن"، لافتا الى ان "مجلس البصرة يأسف لحادث الامس وهناك عدة دوائر تتحمل المسؤولية وستكون تحت طائلة المسؤولية ويتم استضافتها".

واكد ان "لدينا سوء تخطيط في كثير من الامور"، مشددا على "ضرورة إعادة النظر فيها ومنها توسعة الشارع بين منطقة الكرمة وقضاء القرنة".

وكانت شاحنة (براد)، قد دهست عشرات التلاميذ أثناء خروجهم من مدرسة (الشهيد شاكر صيهود) للبنين الابتدائية بمنطقة الهارثة شمال محافظة البصرة، وأسفر عن مصرع 6 وإصابة 9 آخرين.

وأعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، مساء امس الثلاثاء، ان "حادثة البصرة كانت نتيجة تصادم سيارتين في وقت خروج التلاميذ من المدرسة" مشيرا الى، ان "الحادثة أدت الى وفاة 6 تلاميذ وإصابة 11 آخرين والموجودون حالياً في المستشفى 4 فقط بعد خروج 7 من المصابين و3 من المصابين حالتهم مستقرة وواحدة حالته حرجة".

وأعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، الحداد لثلاثة أيام في المحافظة على أرواح الضحايا.

كما أعلنت وزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على سائق الشاحنة.

ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، امس الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية للذهاب إلى محل حادثة الدهس لمعرفة ملابساته والوقوف على أسبابه.



