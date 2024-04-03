رغم الصعود العالمي للنفط .. ارتفاع طفيف بأسعار خامي البصرة

2024-04-03 10:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 42 سنتا ليصل الى 83.43 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 42 سنتا ليصل الى 86.81 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمي إذ أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى إثارة مخاوف المستثمرين بشأن شح الإمدادات.