رئيس الوزراء يصدر توجيهات بشأن حادثة دهس التلاميذ في البصرة

2024-04-03 11:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عدة توجيهات بشأن حادثة دهس التلاميذ في محافظة البصرة.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزير التربية، بالذهاب إلى محافظة البصرة، والوقوف ميدانياً على تداعيات الحادث الأليم الذي شهده قضاء الهارثة، وراح ضحيته عدد من التلاميذ".

وأضاف البيان، أن "وزير التربية سينقل تعازي رئيس مجلس الوزراء إلى أهالي الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، وكذلك متابعة التحقيق في تفاصيل ومسببات الحادث، والإجراءات السريعة المطلوبة؛ لضمان تفادي تكرار مثل هذه المآسي، فضلاً عن دعم عوائل الضحايا والوقوف إلى جانبهم وهم يمرّون بأوقات صعبة، تستدعي التضامن والمواساة".