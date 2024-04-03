2024-04-03 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد- واع- وسام الملا

كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الأربعاء، عن خطوات للبنك المركزي لرفع الحظر عن 28 مصرفاً، فيما أشار الى أن القطاع الخاص سيشارك القطاع العام بالعديد من المشاريع الستراتيجية.

وقال رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) :إن" اللجنة اقترحت على محافظ البنك المركزي علي العلاق دعم المصارف الأهلية الخاصة وإشراكها في القروض"، موضحاً أن "المحافظ أكد على دعمها بعد رفع الخروقات البسيطة عن بعض المصارف".

وأشار الى أن "محافظ البنك المركزي وعدنا برفع تقرير الى الخزانة الأمريكية لرفع الحظر عن البنوك العراقية والتي يبلغ عددها 28 مصرفاً أهلياً"، متوقعاً "رفع الحظر عن تلك المصارف خلال الفترة المقبلة".

وأكد رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية "دعم لجنته الى القطاع الخاص كونه الشريك والحليف الستراتيجي للقطاع العام ولا يمكن لبلد التقدم والازدهار من دون القطاع الخاص"، لافتاً الى أن "القطاع الخاص سيشارك القطاع العام بالعديد من المشاريع الستراتيجية المهمة ،الكهربائية والصناعية وغيرها".