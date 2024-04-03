أيمن حسين ينعم بصدارة هدافي دوري النجوم والدالي يقترب

2024-04-03 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحافظ مهاجم القوة الجوية أيمن حسين على صدارة هدافي دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم مع ختام الجولة الحادية والعشرين من المرحلة الثانية من المسابقة المحلية.وتصدر حسين قائمة الهدافين برصيد سبعة عشر هدفاً متقدماً على أقرب ملاحقيه المحترف السوري لنادي نفط ميسان علاء الدين الدالي الذي سجل 12 هدفاً .وجاء بالمركز الثالث محترف النفط أوكيكي أفولابي بأحد عشر هدفاً، بينما تراجع المحترف السوري لفريق الشرطة محمود المواس الى المركز الرابع، بعشرة أهداف بعد أن كان في المركز الثالث قبل ختام المرحلة الأولى .وحل في المركز الخامس لاعب الحدود إبراهيم غازي بعشرة أهداف، وبنفس الرصيد احتل لاعب الكهرباء محمود خليل، المركز السادس، فيما توقف لاعب الشرطة مهند علي (ميمي) في المركز السابع بتسعة أهداف، فيما جاء في المركز الثامن لاعب نوروز إبراهيم توميو بتسعة أهداف، فيما احتل لاعب القوة الجوية علي جاسم المركز ما قبل الأخير بثمانية أهداف، ليتذيل لاعب الكهرباء مهيمن سليم قائمة ترتيب الهدافين بسبعة أهداف ".