2024-04-03 11:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر القضاء العراقي، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، حكما بإعدام أحد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية، اعتقلته مديرية الأمن والانضباط بالحشد الشعبي في وقت سابق.

وقالت مديرية اعلام الحشد في بيان تلقته "بغداد اليوم، ان "القضاء العراقي، أصدر حكما بإعدام أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية، اعتقلته مديرية الأمن والانضباط بالحشد الشعبي في وقت سابق".

وأوضح البيان "كان الداعشي المكنى (أبو إسامة) قد عمل بصفة عنصر عسكري في مفرزة ما تسمى بـ (الفاروق) أبان سيطرة تنـظيم داعش على محافظة نينوى"، لافتا الى انه "وبعد تحرير محافظة نينوى، زاول عمله بصفة ناقل لدى تنظيم داعش فيما تسمى (فرقة النهاوند) والذي كان يجهز الدعم اللوجستي ويقوم بنقل الأسلـحة و شرائح (SMS) الى مفارز التنظيم داخل و خارج محافظة نينوى".

وتابع "تم إلقاء القبض على الإرهابي بخطة استخبارية نوعية من قبل مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، بعد تمكنها من متابعته ورصده".

واكد البيان انه "بعد إكمال التحقيقات، أصدر القضاء العراقي حكم الإعــدام شنقًا حتى المـوت بحق الداعشي".