انتقادات حادة تغتال ضحية هاتريك رونالدو

2024-04-03 12:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تعرض الروماني سيبريان تاتاروسانو، حارس مرمى فريق أبها السعودي، لانتقادات إعلامية حادة بعدما استقبل 8 أهداف خلال مواجهة النصر التي جاء على رأسها هاتريك الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو أمس الثلاثاء.

وقاد رونالدو النصر لتحقيق الفوز على أبها بنتيجة 8-0، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وظهر الحارس الروماني بمستوى كارثي، حيث كان أحد أبرز أسباب الهزيمة التاريخية أمام النصر، وهو ما دفع محمد الدعيع، أسطورة الهلال لمهاجمته بشدة بعد المباراة.

وقال الدعيع في تصريحات اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024) "أعتقد أن أبها لو لعب بدون حارس مرمى كان سيكون أفضل من المستوى الذي ظهر به ضد النصر".

وأضاف: "فوز النصر على أبها كان متوقعا ولكن ليس بهذه الصورة الغريبة، فجميع التسديدات نتج عنها أهدافا".

وتابع حديثه: "الحارس الروماني لم يظهر بالشكل المطلوب، فهو يتحمل مسؤولية الثلاثية الأولى بشكل واضح".

وأكد أن "هدف رونالدو الثالث الذي جاء من تسديدة ساقطة نتيجة خطأ واضح من حارس المرمى بسبب المبالغة في التقدم".

من جانبه، شن أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق، هجوما ناريا على حارس أبها، مؤكدا أن "الهدف الأول لا يدخل في مرمى حارس محترف".

وأكمل: "لو كنت مكان حارس المرمى، كنت سأتصدى لتسديدة الهدف الأول بشكل أفضل من ذلك".

واختتم حديثه: "رونالدو لاعب ذكي ويستغل تراجع مستويات حراس المرمى دائما وهو ما تسبب في خسارة أبها الذي ارتكب مجموعة من الأخطاء الكارثية".

المصدر: سبورت