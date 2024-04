2024-04-03 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر امني في ذي قار عن وفاة نزيلين في سجني الناصرية للاحكام الثقيلة والخفيفة لاسباب مجهولة.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان النزيل محكوم بالاعدام وفق المادة 4 ارهاب توفي دون معرفة السبب.واضاف، ان النزيل يبلغ من العمر 38 سنة من محافظة واسط وتعمل الادلة الجنائية على معرفة...

The post وفاة نزيلين احدهما في سجن الناصرية “الحوت” والاخر في الاحكام الخفيفة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.