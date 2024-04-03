الذهب يرتفع في بغداد واربيل

2024-04-03 13:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 470 الف دينار، وسعر الشراء 466 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 440 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 436ٔ الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 475 الف دينار و485 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 445 الفاً و 455 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل، فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 540 الف دينار ، وعيار 22 بيع 495 الف دينار، وعيار 21 بيع 475 ألف دينار ، وعيار 18 بيع 410 آلاف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات