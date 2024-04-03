الاتحاد الوطني يعلن موقفه من انتخابات برلمان الإقليم ويحذر من الدخول في "نفق مظلم"

2024-04-03 13:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

اكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، ان حزبه يؤيد اجراء انتخابات برلمان كردستان في موعدها المحدد، محذرا من دخول الإقليم في "نفق مظلم".

وقال سعدي احمد بيره في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الاتحاد يؤيد اجراء انتخابات برلمان كردستان في موعدها المحدد، في العاشر من حزيران المقبل"، مشيرا الى ان "هذا هو مطلب جماهير شعب كردستان".

وأضاف بيره، ان "جميع المشاكل وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين واستقرار النظام السياسي في إقليم كردستان وإعادة الثقة للمواطنين يكون فقط عن طريق اجراء الانتخابات"، محذرا من انه "في حال لم تجري الانتخابات فسنكون مستمرين في فراغ دستوري وسيكون مستقبل إقليم كردستان في نفق مظلم".

واكد ان "تأجيل الانتخابات في جميع الأحوال امر سيء"، مستدركا بالقول انه "لا يجوز ربط الانتخابات ببعض الحسابات الخاطئة ونحن نعتقد بان هذه الانتخابات ستكون جيدة".

وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، رفض الثلاثاء (2 نيسان 2024) أي محاولات لتأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان.

وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "محاولة جهة معينة تأجيل الانتخابات هو مرفوض، كون العملية تأجلت في أكثر من مناسبة، وهذا الأمر أضر بالعملية".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني كان مع مشاركة جميع الكتل السياسية في الانتخابات بما فيهم الحزب الديمقراطي، لكن لكل حزب رأيه وهو حر بذلك، ولكن تأخير الانتخابات يضر بالعملية".

وأشار إلى ضرورة "توفير البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات وسط ظروف سياسية، ونرفض سياسة التخوين التي يحاول البعض تشويه الصورة أمام الرأي العام".



