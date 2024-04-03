"سم الفئران والشنق".. تسجيل 3 حالات انتحار في البصرة

2024-04-03 13:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، بتسجيل ثلاث حالات انتحار في مناطق متفرقة من محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إنه "تم تسجيل 3 حالات انتحار في مناطق متفرقة من محافظة البصرة".

واوضح، أن "من بين الحالات معلمة انتحرت شنقا، وشاب آخر انتحر بواسطة تناول (سم الفئران)، والثالث اقدم على الانتحار بشنق نفسه ايضا".

واشار الى أن "الجهات المعنية تحقق بالحوادث الثلاثة لمعرفة اسبابها".