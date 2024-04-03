2024-04-03 13:12:09 - المصدر: منصة إيشان

قرر مجلس الوزراء العراقي، تخفيض الدين الخارجي للبلاد بمقدار مليار ونصف المليار دولار، فيما اتخذ جملة من القرارات الخدمية والمتعلقة بالطاقة. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر، وجرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية في الاقتصاد والخدمات، […]

ظهرت المقالة قرارات عراقية بخفض الديون الخارجية وزيادة كُلف المشاريع الداخلية أولاً على Eishan.