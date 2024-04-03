2024-04-03 13:12:09 - المصدر: منصة إيشان

تتواصل تداعيات حادثة دهس تلاميذ “مدرسة زينب” في قضاء الهارثة بمحافظة البصرة، وجاءت أخيراً، دعوة رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، إلى الاسراع في كشف نتائج التحقيق في حادثة دهس الطلبة، على ضوء اللجان التي شكلت يوم أمس الثلاثاء، لمعرفة ومحاسبة المقصرين في هذه الحادثة المفجعة. وطالب المندلاوي في بيان جميع رؤساء الحكومات المحلية، إلى […]

ظهرت المقالة رئاسة البرلمان تطلب الإسراع بكشف نتائج التحقيق في دهس تلاميذ “مدرسة زينب” أولاً على Eishan.