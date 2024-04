2024-04-03 13:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال مدير عام صحة ذي قار الدكتور راشد نجم الخالدي أن وفدا وزاريا يصل إلى ذي قار لزيارة مستشفى الحبوبي التعليمي استعداد لافتتاح مركز تدريبي لجراحة الانف و الاذن و الحنجرة واستقبل الوفد مدير مستشفى الحبوبي التعليمي الدكتور احمد صبحي وعدد من الأطباء الاختصاص. وذكر الخالدي في...

The post وفد وزاري يصل مستشفى الحبوبي استعدادا لافتتاح مركز تدريبي لجراحة الانف والاذن والحنجرة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.