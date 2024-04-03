العراق على موعد مع منخفض ممطر تمتد سحبه الى العيد مع انخفاض بدرجات الحرارة

2024-04-03 13:48:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأربعاء، تأثر العراق بمنخفض ممطر يوم الأحد المقبل، مرجحاً انخفاض بدرجات الحرارة أول أيام عيد الفطر.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "المنخفض يبدأ تدريجياً نهار الأحد القادم الموافق 7 نيسان الحالي مؤدياً إلى تساقط أمطار بين متوسطة الشدة رعدية غالباً خاصة الأقسام الشمالية وبعض المدن الجنوبية".

وأضاف، أن "امتداد السحب يستمر بأماكن متنقلة وتتوقف، وتتساقط الأمطار لفترات متقطعة، ومن ثم تعود مجدداً أول يوم من أيام العيد (الأربعاء الموافق 10 نيسان)، وتشمل أماكن مختلفة من محافظات البلاد خاصة الأقسام الشرقية والمناطق الوسطى والأقسام الشمالية".

وأردف الزيادي قائلا، إن "فرص الأمطار تختلف من مكان لمكان، وتتضاءل في بعض الأماكن كون الحالة الماطرة ربيعية تتّسم بعنصر المفاجئة وما تزال التوقعات الواردة غير ثابتة حالياً وتكون واضحه كلما أقتربت دخول المنخفض".

ولفت الى أن "درجات الحرارة تستمر مقاربة وترتفع من الغد بشكل متصاعد لتصبح 37 درجة في وسط وجنوبي البلاد وقد يطرأ أنخفاض أولي عليها في أول أيام العيد".