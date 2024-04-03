2024-04-03 14:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة التقاعد، اليوم الأربعاء، عن صرف مكافأة نهاية الخدمة لـ 6442 موظفاً محالاً على التقاعد، داعية من تصلهم رسائل نصية الى مراجعة منافذ الصرف لتسلم مكافأة نهاية الخدمة.

وقال معاون مدير هيئة التقاعد، حسام عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة التقاعد الوطنية أكملت اليوم، إجراءات تنفيذ صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد ضمن شهر نيسان 2024"، مبيناً أن "ذلك جاء تنفيذاً لحزمة تنظيم إجراءات دعم شريحة المتقاعدين التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومتابعة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد".

وأضاف أن "عدد القيود بلغ 6442 قيداً ضمن وجبة نيسان"، داعياً "من تصلهم رسائل نصية الى مراجعة منافذ الصرف لتسلم مكافأة نهاية الخدمة وحسب الخطة المعدة والتي تتضمن صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من صرف أول راتب تقاعدي للموظفين المحالين على التقاعد".