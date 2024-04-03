2024-04-03 14:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واع

يواصل منتخبنا الوطني للتجديف تدريباته المكثفة في معسكره التدريبي المقام حالياً في كاتالونيا الإسبانية، وذلك تحضيراً للمشاركة في بطولة آسيا التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر الحالي.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتجديف عبد السلام خلف في بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" منتخب العراق للتجديف دخل في المرحلة الأخيرة من استعداداته في المعسكر التدريبي الذي يقام حالياً في كاتالونيا الإسبانية، ويستمر لغاية الحادي عشر من شهر نيسان الحالي".

وأضاف خلف: أن" المنتخب الوطني سيشارك بقاربين في فعاليتي الفردي الثقيل، والزوجي الخفيف، حيث سيمثل العراق ثلاثة لاعبين هم محمد رياض، وبكر شهاب، وعز الدين عبد السلام، مشيراً إلى أن" منتخب التجديف وصل إلى مستوى كبير من الجاهزية، والجميع يحدوه الأمل في تحقيق نتائج جيدة من خلال الظهور المميز في منافساتِ بطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس، حيث ستنطلق البطولة القارية خلال الشهر الحالي في مدينة جون جو الكورية".

وأشاد خلف بالدعم الكبير المقدم من قبل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية لأبطال منتخب التجديف من خلال توفير جميع الإمكانات المتاحة لهم، لتحقيق أفضل النتائج في بطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس صيف العام الحالي.