2024-04-03 14:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ردّ السياسي عزت الشابندر، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، على رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي بعد ما وصفه الأخير بان "اشبه بالدراما الكئيبة".

وكتب الشابندر في تدوينة له على منصة "إكس"، تابعتها "بغداد اليوم" انه "بعد هول الصدمة لا أتوقع غير ما أسمع عن المخلوع من بُرجه الوهمي بتهمةٍ مخلةٍ بالشرف المفقود أصلًا وانعدام الضمير والحنث و التزوير، دون أن تَنفكَّ عن عُنقِه حِبالٌ و ملفات فسادٍ تُزكِم الاُنُوف، و تلاحقه لعنة الخطيئة و الخيانة".

وتابع، "فلا ينام دون اللجوء إلى حبوب الإثم لتُلقيه في عالم الهلوسة وزوايا الظلام".

وكان رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي وصف في لقاء متلفز السياسي عزت الشابندر بانه "دراما كئيبة" مشيرا الى ان هنالك العديد من الشخصيات التي لديها اكشن وتعيش الدراما الكئيبة ومن بينها عزت الشابندر الذي يعمل على عمل الاكشنات والدراما الكئيبة او ما يمكن وصفها بالدراما المتعبة والسوداوية.



