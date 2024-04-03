2024-04-03 14:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عزت السفيرة الامريكية في بغداد ألينا رومانوفسكي، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، العراق بحادثة الهارثة التي ذهب بها عشرات الاطفال، فيما وصفتها بـ "الخسارة الماساوية".

وقالت رومانوفسكي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم": "نيابة عن بعثة الولايات المتحدة في العراق، أود أن أعرب عن أحر التعازي لجميع المتضررين من الخسارة المأساوية في أرواح الشباب جراء الحادث الذي وقع في منطقة الهارثة بالبصرة".

واضافت: "أتمنى الشفاء العاجل والتام للأطفال المصابين".

وامس الثلاثاء، افاد مصدر امني، بوفاة اكثر من 20 تلميذًا نتيجة حادث دهس بمنطقة الهارثة في البصرة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "اكثر من 20 تلميذًا لقوا مصرعهم واصيب اخرون بحادث دهس من قبل شاحنة، اثناء خروجهم من مدرسة زينب الابتدائية بمنطقة الهارثة في محافظة البصرة".

واضاف، ان "سيارات الاسعاف هرعت الى مكان الحادث".







