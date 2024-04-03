قبيل المواجهة في "حديقة الامراء".. سان جيرمان يتحرك لضم ثنائي برشلونة

2024-04-03 14:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يخطط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لاستغلال الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها برشلونة بضم اثنين من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستقبل سان جيرمان نظيره برشلونة، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، فإن ممثلي باريس سان جيرمان استفسروا من مسؤولي برشلونة عن إمكانية ضم المدافعين جوليس كوندي وهيكتور فورت.

وأضافت أن سان جيرمان حصل على معلومات لاحقا بأن برشلونة لا يفكر في بيع هيكتور فورت، رغم وجود شرط جزائي هزيل في عقده.

وأكدت أن برشلونة ينوي تجديد عقد فورت (17 عاما)، وتغيير قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده (6 ملايين يورو).

ومع ذلك، فإن الوضع بالنسبة لكوندي يختلف بعض الشيء، حيث كلف النادي ضمه في عام 2022، 50 مليون يورو إضافة إلى 12.5 مليون أخرى كبنود تعاقد.

وحسب الإذاعة ذاتها، فإن الوضع الاقتصادي الذي يمر به برشلونة قد يجبره على بيع كوندي، رغم تصريحات ديكو، المدير الرياضي للنادي، بأن البارسا سيحاول الحفاظ على لاعبيه.

المصدر: كوورة