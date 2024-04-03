بالوثيقة.. وزارة الداخلية تحدد واجبات منتسبيها من الموظفين المدنيين

2024-04-03 14:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، توضيحاً بشأن واجبات منتسبين الوزارة من الموظفين المدنيين.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ الـ28 من شهر آذار الماضي وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "مهمة حفظ الامن الداخلي تكون مناطة برجل الشرطة وحسب ما جاء في المادة (1) من قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم 176 لسنة 1980 التي نصت على تختص قوى الامن الداخلي بالمحافظة على النظام والامن الداخلي ومنع ارتكاب الجرائم وتعقب مرتكبيها والقبض عليهم والقيام بالمراقبة المقتضاة لها وحماية الانفس والأموال وجمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والانظمة وعليه فأن الموظف لا يكلف بالواجبات المذكورة وتراعي صفته المدنية عند عمله وبدلالة المادة 3 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011".

أدناه نص الوثيقة:











