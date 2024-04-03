2024-04-03 14:12:09 - المصدر: منصة إيشان

لا تتوقف ضربات الكيان الإسرائيلي لاستهداف القادة الإيرانيين سوريا ولبنان، بالرغم من التحذيرات والتهديدات الإيرانية من استمرار هذه الضربات، لا سيما وأنها تتجاوز القوانين الدولية في عدم استهداف مفهوم السيادة الوطنية للدولتين. آخر الضربات، كانت بـ6 صواريخ أطلقتها مقاتلات “إف-35″، عبر عنها مراقبون، بأنها الأقوى منذ أشهر ضد الوجود الإيراني، واستهدفت مبنى القنصلية الايرانية في […]

ظهرت المقالة قائمة بـ18 قيادياً وضابطاً إيرانيا اغتالتهم الضربات الإسرائيلية في سوريا أولاً على Eishan.