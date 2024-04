2024-04-03 14:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اعلنت مديرية مجاري ذي قار اليوم الاربعاء عن دفع رواتب موظفيها الموطّنة ضمن مصرفي الرافدين والرشيد . وذكر بيان للمديرية تابعته شبكة أخبار الناصرية انه تمت المباشرة بدفع رواتب الموظفين من الملاك والاجور عبر بطاقة الماستر ضمن مصرفي الرافدين والرشيد. ودعت المديرية الموظفين الى استلام رواتبهم عبر...

