2024-04-03 14:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (3 نيسان 2024)، بأن قوة من قيادة عمليات بغداد أغلقت المقر العام للجمعيات الفلاحية في العاصمة بغداد، دون أوامر قضائية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة تابعة لعمليات بغداد داهمت وللمرة الثانية خلال يومين المقر العام للجمعيات الفلاحية في منطقة حي الوحدة بالعاصمة بغداد، وأغلقته بالقوة دون أوامر قضائية".

وأشار الى، إن "عضوًا من الأعضاء المقالين وفق القانون في الجمعيات الفلاحية كان برفقة القوة الأمنية ويدعي إنه على صلة برئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي، وأنه يعمل بالتنسيق مع الأخير ومن أقربائه.



