المدرب المساعد لكرة كربلاء يحدد أسباب الخسارة أمام نوروز

2024-04-03 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد المدرب المساعد لكرة كربلاء، أن غياب سبعة لاعبين عن التشكيلة الأساسية كان أحد أهم أسباب خسارة الفريق في الجولة الماضية أمام نوروز، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية.

وقال سعد مشاوي في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" الفريق تأثر تماماً بغياب خمسة لاعبين أساسيين في الخط الخلفي، اثنان منهم بداعي الحرمان والآخرون بسبب الإصابات جراء التدريبات خلال فترة التوقف، فضلاً عن لاعبين اثنين في خط الوسط بداعي الإصابة هما المغربي كريم بن عريف ونور المصطفى، وهذا ما زاد من معاناة الفريق وألقى بظلاله على النتيجة الكبيرة التي تلقاها العميد على أرضه وبين جمهوره".

وأضاف مشاوي :" لقد واجهنا خصماً قوياً لديه مدرب شاب كفوء يعرف تماماً كيفية التعامل مع المباراة، بالإضافة إلى مجموعة جيدة من اللاعبين المحترفين، مشيراً إلى أن الفريق قدم أداء مثالياً في الشوط الأول وتقدمنا بهدف، لكن ما حدث في الشوط الثاني هو نتيجة الأخطاء المتكررة وغياب الانسجام".

وتابع مشاوي أن" تراكمات المرحلة الأولى كانت من بين أهم الأسباب التي أدت للخسارة، لأن الفريق كان من دون مدرب للياقة البدنية لأكثر من جولة، لكن الآن مع وجود مدرب تونسي، بدأ الفريق يستعيد عافيته، وهناك أكثر من لاعب دخل مرحلة الاستشفاء، والبعض الآخر جاهز للجولة المقبلة"، لافتاً إلى أن" المهمة صعبة وعلينا التركيز في جميع المباريات وبالأخص مع المنافسين الأقرب في الترتيب".