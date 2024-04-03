2024-04-03 14:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

حذرت لجنة الصحة البرلمانية، اليوم الأربعاء (3 نيسان 2024)، الصيدليات من التلاعب بأسعار الادوية، فيما وجهت رسالة الى المواطنين.

واكد رئيس اللجنة ماجد شنكالي، لـ"بغداد اليوم": ضرورة ان تكون هناك توعية لدى المواطن العراقي بشأن تسعيرة الادوية وكذلك أي طبيب يكتب وصفة (مشفرة) يتم ابلاغ نقابتي الصيادلة والأطباء بذلك، وكذلك وزارة الصحة، فهذا أمر مهم وعلى المواطن المساعدة به من خلال التبليغات".

وأوضح شنكالي أنه "هناك توجيه بوضع (استيكر) على كافة الأدوية يكون فيها السعر وكذلك كل معلومات الدواء من تاريخ صلاحياته وغيرها، لكن هناك عدم تنفيذ لهذا التوجيه من قبل بعض الصيدليات والمذاخر".

وتابع رئيس لجنة الصحة: "ولهذا يجب أن تكون هناك إجراءات رادعة لمنع أي تلاعب بالأسعار، وستكون هناك حملات متابعة وتفتيش"، مؤكدا أن "اي دواء يباع ولا يوجد عليه (استيكر)، يعني أنه مهرب وغير مفحوص، وهذا سيعرض صاحب الصيدلة الى عقوبات مشددة".

وفي (2 نيسان 2024)، أكدت وزارة الصحة، وضع 128 مليون لاصق سعري على الأدوية.

وقال وكيل وزارة الصحة خميس السعد في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "الجهة الرقابية لتسعير الأدوية هي وزارة الصحة، ولدينا عدة لقاءات مع نقابة الصيادلة خلال السنوات السابقة، وكنا نأمل من النقابة بأن تقوم بالمهمة لكن الوزارة حالياً أخذت على عاتقها المهمة لتسعير الأدوية وحالياً بحدود 128 مليون لاصق سعري على الأدوية ".

وأضاف، أن "الوزارة بدأت بتوزيع اللواصق على جميع الشركات وموجودة في الصيدليات ونحتاج الى وقت لتسعير جميع الأدوية"، موضحاً أن "التجربة جديدة على الوزارة وتحتاج الى وقت وإمكانيات والتزام من قبل الصيدليات".

وتابع السعد: "نحتاج الى ثقافة المواطن لقراءة السعر وإخبار الجهات الرقابية لوزارة الصحة ونقابة الصيادلة في حال تجاوزت الصيدلية السعر"، مبيناً أنه "خلال الفترة المقبلة سوف تسعر جميع الأدوية".