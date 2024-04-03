وزارة المالية تطلق رواتب المؤسسات الأمنية في كردستان لشهر شباط

2024-04-03 14:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، اطلاق رواتب المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان لشهر شباط.

وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بناءً على إجراءات وزارة المالية في تمويل رواتب الإقليم وفقًا لقرار المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة في الوزارة، تمويل الرواتب المتبقي لمنتسبي المؤسسات الأمنية في الإقليم لشهر شباط".

وأوضح البيان، ان "الاجراء تم اتخاذه وفقًا لما جاء في كتاب وزارة المالية دائرة المحاسبة المرقم 9133 في 2024/4/3 بعد استيفاء جميع المتطلبات المتبعة في تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، واستنادًا إلى ما جاء في كتب ديوان الرقابة المالية المرقمة 8422 في 2024/3/28 و 8670 في 2024/4/1".



