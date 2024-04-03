2024-04-03 14:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، تنفيذ عمليَّة ضبطٍ بحقّ "عقيد" في شرطة مُحافظة كركوك، مُتلبّساً بالجرم المشهود وهو يتسلَّم مبلغ الرشوة من أحد المواطنين.

واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة وبحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى "انتقال فريق عملٍ مُؤلّف في مكتب تحقيق كركوك، إلى مركز شرطة (دوميز) في مركز المُحافظة، حيث تمكَّنت من الإيقاع بضابط التحقيق في المركز؛ لإقدامه على ابتزاز أحد المواطنين ومساومته ومُطالبته بدفع مبالغ ماليَّةٍ؛ لقاء تسليمه بعض الأوليات في الدعاوى التحقيقيَّة الموجودة بعهدته".

وأضاف المكتب انَّ "الفريق نفَّذ العمليَّة، التي أطاح بها بالضابط الذي يحمل رتبة (عقيد)، بالتنسيق مع قوَّة إسنادٍ من مُديريَّة الأمن والشؤون الداخليَّة؛ وذلك أثناء اقترافه جريمة الرشوة داخل مكتبه بمركز الشرطة أثناء الدوام الرسمي"، مُبيناً أنَّ "مقدار الرشوة التي تسلَّمها من المواطن بلغ مليون دينار".

وتابع كما "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات"، مُنوّهاً "بعرض المُتَّهم أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة، وتقرير مصيره".