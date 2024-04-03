عراقيل تواجه عناصر البيشمركة في تسلم بطاقات "حسابي" بالسليمانية (صور)

2024-04-03 14:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تجمع المئات من منتسبي قوات البيشمركة في السليمانية والمناطق التابعة لها وخانقين وداقوق، اليوم الأربعاء، أمام مصرف "ملكندي" في السليمانية لتسلم بطاقات الائتمان المصرفي الخاص بنظام "حسابي".

وقال أحد المنتسبين الذي جاء من مدينة خانقين لوكالة شفق نيوز، انهم تابعون لقوات الإسناد الثاني التابعة لقوات 70 جاؤوا منذ الساعة الثالثة صباح بعدما تم تبلغهم مساء يوم أمس بتسلم بطاقات الائتمان المصرفي الخاص بنظام "حسابي".

وأضاف: "منذ الثالثة صباحا نتجمع نحن والمئات من المنتسبين الآخرين التابعين لألوية قوات البيشمركة لتستلم البطاقة ولم نتسلمها لغاية الآن، والكثير منا لم ترد اسماؤهم لغاية الآن، والضغط كبير على هذا المصرف الذي لا نتوقع استيعابه لهذا العدد الكبير من المنتسبين".

وطالب من الجهات المعنية "زيادة عدد العاملين وفتح مصارف أخرى لتوزيع بطاقات الائتمان المصرفي ليتم توزيعها بانسيابية افضل واسرع".