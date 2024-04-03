المالية الاتحادية تطلق تمويلات مرتبات المنتسبين الامنيين في إقليم كوردستان لشهر شباط

2024-04-03 14:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية الاتحادية، يوم الأربعاء، إطلاق تمويلات مرتبات المنتسبين الامنيين في إقليم كوردستان لشهر شباط الماضي.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على إجراءات وزارة المالية في تمويل رواتب الإقليم وفقًا لقرار المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة في الوزارة، تمويل الرواتب المتبقي لمنتسبي المؤسسات الأمنية في الإقليم لشهر شباط، وفقًا لما جاء في كتاب وزارة المالية دائرة المحاسبة المرقم 9133 في 2024/4/3 بعد استيفاء جميع المتطلبات المتبعة في تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، واستنادًا إلى ما جاء في كتب ديوان الرقابة المالية المرقمة 8422 في 2024/3/28 و8670 في 2024/4/1".

وكانت وزارة المالية الاتحادية، اعلنت يوم الإثنين، 11 آذار 2024، إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان لشهر شباط.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، 21 / 2 / 2024، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.