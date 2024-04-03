المالية تطلق تمويل الرواتب المتبقية لمنتسبي المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان لشهر شباط

2024-04-03 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء،عن إطلاق تمويل الرواتب المتبقية لمنتسبي المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان العراق لشهر شباط وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على إجراءات وزارة المالية في تمويل رواتب الإقليم وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة في الوزارة، تمويل الرواتب المتبقية لمنتسبي المؤسسات الأمنية في الإقليم لشهر شباط، وفقاً لما جاء في كتاب وزارة المالية دائرة المحاسبة المرقم 9133 في 2024/4/3".

وأضافت أن "ذلك جاء استيفاء لجميع المتطلبات المتبعة في تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، واستناداً إلى ما جاء في كتب ديوان الرقابة المالية المرقمة 8422 في 2024/3/28 و8670 في 2024/4/1".