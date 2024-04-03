صلاح الدين تعلن إعادة تأهيل جميع محطات الكهرباء الثانوية

2024-04-03 15:12:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيدي

أكدت مديرية توزيع كهرباء صلاح الدين، اليوم الأربعاء، أن ساعات التجهيز في المحافظة وصلت إلى 23 ساعة يومياً، فيما أشارت إلى إعادة تأهيل جميع محطات الكهرباء الثانوية.

وقال مدير توزيع كهرباء صلاح الدين، علي توفيق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد إكمال تأهيل محطة شمال تكريت 132 / 33 k v ، تمت إعادة مد قابلوات 33 k v، فضلاً عن إعادة جميع المحطات الثانوية التي كانت تعاني من نقص بالتجهيز، بسبب ربطها على متنقلات".

وأضاف، أن "كوادر المديرية عملت على رفع المتنقلات ونصبها في مناطق تعاني من اختناق، فضلاً عن نصب خط 33 k v مع محطة كرفانية في منطقة المعيبدي".

وأكد توفيق، أن "وضع المنظومة الكهربائية مستقر في الوقت الحالي، حيث تصل ساعات التجهيز إلى 23 ساعة يومياً في عموم محافظة صلاح الدين"، لافتاً إلى، أن "العمل مستمر لتأهيل المحطات التي تعرضت إلى التدمير، بسبب عصابات داعش الإرهابية، منها محطة قضاء الدور ومنطقة الرياش"،

وذكر أن "الأعمال التأهيلية ستشمل جميع المحطات قريباً".