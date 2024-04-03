2024-04-03 15:18:08 - المصدر: منصة إيشان

فجّر الحادث المروري المروّع الذي وقع بمحافظة البصرة، جنوبي العراق، أمس الثلاثاء، وأودى بحياة 6 أطفال وأصاب 14 آخرين، موجة غضب شعبية واسعة في البلاد، بسبب تعثّر مشاريع الطرق والجسور وإجراءات السلامة المتعلقة بمحيط المدارس والجامعات في عموم مدن البلاد. وأعلنت محافظات البصرة والنجف وميسان وديالى، جنوب وشرقي البلاد، الحداد العام لثلاثة أيام حزناً […]

ظهرت المقالة بمعدل 11 حالة وفاة يومياً.. حوادث السير تقتل العراقيين سنوياً أكثر من الإرهاب والعنف المنظم أولاً على Eishan.